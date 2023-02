So bereiten sich die Waaler Wagenbauer auf den Faschingsumzug vor

Originelle Themen, kiloweise Gutsle und jede Menge gute Laune: Am Faschingssonntag ziehen bunte Gruppen durch Waal. Doch bis dahin gibt es noch viel zu tun.

Von Kathrin Elsner

10.02.2023 | Stand: 18:32 Uhr

Ein Motto hat das Team der Musikgesellschaft Harmonie Waal bereits. Das verspotte zwar ein bisschen ein ortsbezogenes Thema. „Aber so, dass keiner bös’ ist“, sagt Zweiter Vorsitzender Lukas Novacek. Der fehlende Maibaumplatz soll in diesem Jahr aufs Korn genommen werden. Denn seitdem ein Bagger bei Bauarbeiten den Maibaumständer angefahren hat und er daraufhin entfernt wurde, habe es in Waal keinen Maibaum mehr gegeben, erzählt das Team schmunzelnd. Dies sei fast fünf Jahre her.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.