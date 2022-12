So „häufig“ sind weiße Weihnachten in Buchloe und Umgebung

Daten des Deutschen Wetterdiensts zeigen, dass Schnee an Weihnachten rund um Buchloe immer seltener wird.

22.12.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Die Ersten haben schon geträumt von einem Weihnachtsfest mit Schnee. Schließlich hatte der Winter ja heuer schon gezeigt, was er alles drauf hat. Doch die steigenden Temperaturen haben jetzt sogar jeden Schneekönig und jede Eisprinzessin wieder in die Realität zurückgeholt. Weiße Weihnachten? Angesichts der Wetterprognose fürs Wochenende doch sehr unwahrscheinlich. Da müsste schon noch ein Weihnachtswunder geschehen!

15 mal in 65 Jahren war es weiß

War es früher öfter weiß an den Feiertagen? Oder ist das eine verklärende Rückschau auf eine Zeit, die so idyllisch gar nicht war, wie sie aus heutiger Sicht scheint? Um diese Frage zu beantworten, haben wir uns die verfügbaren Daten des Deutschen Wetterdiensts für Buchloe und Umgebung geben lassen. Und siehe da: Nur 15 Mal in den vergangenen 65 Jahren gab es Schnee an Weihnachten. 15 Mal schneite es nur wenig und/oder nur an einem der drei Weihnachtstage. Bleiben 36 Weihnachtsfeste ohne Schnee, vor allem in den vergangenen Jahren. Ein bisschen was Wahres ist also schon dran, wenn Oma oder Opa davon erzählen, dass es früher öfter weiße Weihnachten gab.