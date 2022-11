Bei Dorothe Ruhfaut können Buchloer einen Nikolaus engagieren. Einer davon ist Lorenz Bögle. Bei den Treffen mit den Familien hat er schon so einiges erlebt.

17.11.2022 | Stand: 18:12 Uhr

Roter Mantel, Mitra und Bischofsstab – so ist er bekannt, der Heilige Nikolaus. Als Geschenkebringer, der Sünden, aber auch die guten Taten eines jeden Kindes kennt, kommt er zu den Buben und Mädchen nach Hause. Allerdings ist in Buchloe in der ersten Dezemberwoche nicht nur ein Nikolaus unterwegs – gleich zehn Stellvertreter sind am Werk.

