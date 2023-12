Markttreiben im Schneetreiben - das war in Lindenberg geboten

Am Samstag stand der Lindenberger Weihnachtsmarkt wegen des Wintereinbruchs auf der Kippe. Aber die Organisatoren schippten unermüdlich für ihren Markt.

Bereits zum 29. Mal hatten am Wochenende die Lindenberger Musikvereine und die Pfarrgemeinde zu ihrem traditionellen Weihnachtsmarkt eingeladen. Diesmal meinte es Frau Holle besonders gut mit den Organisatoren und lieferte rechtzeitig den bestellten Schnee. Viel Schnee. So viel Schnee, dass die Veranstalter am Samstag zunächst viele Stunden damit beschäftigt waren, die gewaltigen, schweren Schneemassen, die es in der Nacht herab geschneit hatte, Schaufel um Schaufel, Schneeschieber um Schneeschieber, unterstützt von Räumgeräten, in einer gemeinsamen, gewaltigen Kraftanstrengung vom Marktgelände zu räumen. Währenddessen schneite es unermüdlich weiter. Landwirte transportierten die Schneemassen mit ihren Fahrzeugen an Lagerplätze außerhalb.

Wegen des Wintereinbruchs stand der Lindenberger Weihnachtsmarkt zwischenzeitlich auf der Kippe

Man habe zwar beratschlagt, ob der Weihnachtsmarkt überhaupt stattfinden solle, sagte Buchloes Erster Bürgermeister Robert Pöschl, der als Vorsitzender des veranstaltenden Musikvereins Frohsinn Lindenberg einer der Organisatoren ist. Man habe sich aber schließlich dafür entschieden. Zu viel Zeit sei bereits in die Vorbereitungen gesteckt worden, und so habe man beschlossen, die Schneeschaufeln in die Hände zu nehmen und das Marktgelände zu präparieren. Da habe das ganze Dorf zusammengehalten, so Pöschl dankbar unter dem Applaus der Besucher.

Die rund 70 bis 80 Mitwirkenden sollten Recht behalten und die vielen großen und kleinen Marktbesucher aus Nah und Fern, die bereits ab 16 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt eintrafen, merkten nichts mehr von der gewaltigen Kraftanstrengung in den vorhergehenden Stunden. Sie erlebten einen Weihnachtsmarkt, wie sie ihn stets in Lindenberg wahrgenommen hatten – als besonders familiär.

Angebot am Weihnachtsmarkt etwas abgespeckt

„Wir haben das Angebot etwas abgespeckt“, so Pöschl, „und beschränken uns mehr auf das Kerngeschäft“. Im Prinzip war aber alles wie gehabt: Da gab es die Stände mit Dekorationsartikeln, welche die Basteldamen des Musikvereins seit Ende September bei ihren wöchentlichen Treffen mit sehr viel Liebe zum Detail angefertigt hatten. Dann gab es mehrere Stände mit allerlei kulinarischen Köstlichkeiten wie Würste und Schupfnudeln, Crêpes, Apfelküchlein und heiße Waffeln. Nicht zu vergessen natürlich Glühwein und Punsch. Die Leckereien gehören zu einem Weihnachtsmarkt einfach dazu. Allein schon der undefinierbare und doch so typische Duft - herrlich. Wie gewohnt nutzten auch diesmal wieder viele Kinder die Gelegenheit, unter fachkundiger Anleitung, eifrig Weihnachtsgeschenke zu basteln. Und im Bücherbasar kam manche Leseratte für kleines Geld zu einem Schmöker-Schnäppchen.

Verschiedene Musikgruppen - hier die Jugendkapelle Singoldfüchse - sorgten auf der Weihnachtsmarktbühne für den musikalischen Rahmen. Bild: Klaus D. Treude

Auch für die passende Musik war wieder gesorgt: Die Jugendkapelle Singoldfüchse, Bläsergruppen der Stadtkapelle Buchloe und des Musikvereins Germaringen (am Samstag) sowie am Sonntag Querblech, Jungmusiker aus Lindenberg, die Gennachspatzen und die KulturLawine unterhielten mit wunderbarer weihnachtlicher Musik. Nicht zu vergleichen mit der in diesen Tagen allgegenwärtigen Christmastsong-Berieselung.

Nikolaus schneit in Lindenberg vorbei

Für Sonntag hatte sich auch der Nikolaus angesagt, um die braven Lindenberger Kinder zu beschenken. Für sie standen an diesem Tag auch lustige Fahrten mit der Kutsche auf dem Programm. Eine der größten Attraktionen des Lindenberger Weihnachtsmarkts, die lebende Krippe, musste aus Sicherheitsgründen leider abgesagt werden. Das Gebäude, in und an dem die Krippe üblicherweise aufgebaut werde, habe ein sehr steiles Dach, so Pöschl, und man wisse nicht, ob der darauf liegende Schnee halte oder irgendwann doch eine Dachlawine auf Schafe, Esel und die kleinen Hirten heruntergehe.

