Sommertrends in Buchloe: Die Schwimmnudel ist zurück

In der Sommerzeit sind sie überall zu sehen: bunte Nudeln. Über die Vor- und Nachteile der länglichen Schwimmhilfen aus Schaumstoff.

21.08.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Der Sommer ist zurück und plötzlich bevölkern sie halb Buchloe: bunte Nudeln. Also nicht die experimentellen Pasta-Variationen mit Basilikum oder Tomate. Die gemeinte Nudel ist auch für figurbewusste Menschen, die Kohlenhydrate scheuen, ein Sommerhit. Die Schwimmnudel. Also diese längliche Schwimmhilfe aus Schaumstoff, die sich auch prächtig eignet für eine waschechte Balgerei im Freibad – und beim Aufplatschen auf der Wasseroberfläche das Trommelfell schier zerfetzt.

Mit der Schwimmnudel Autofahrer auf Abstand halten

Irgendwie wollen diese Poolnudeln ins Buchloer Freibad transportiert werden, wobei sich herrliche Szenen beobachten lassen. Mancher Radler etwa klemmt sie unter einen Arm und erinnert damit an einen Ritter mitsamt Lanze hoch zu Ross. Wer Autofahrer auf der Bahnhofstraße auf Abstand halten will, könnte sie auch quer an den Lenker schnallen.

Fußgänger wiederum tragen die Nudel offensichtlich meist so, dass sie senkrecht nach oben ragt. So handhabten es diese Woche auch zwei besonders kleine Kunden an der Bäckertheke, die nur durch die Nudeln von der Verkäuferin bemerkt wurden – klarer Pluspunkt. Vorsicht geboten ist hingegen beim Verstauen der Nudeln im Kofferraum, da sie sich ungern in kleine Räume zwängen lassen, sondern lieber mit Schwung in ihre Ausgangsform zurückschnellen.

Die Österreicher bezeichnen die Schwimmnudel übrigens als Schwimmwurst – im Badekontext mindestens schwierig.

Lesen Sie auch: Diese Menschen müssen bei Sonne und Hitze besonders aufpassen