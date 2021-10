Soziale WBG in Buchloe: Wohnen soll sich jeder leisten können

Soziale Wohnungsbaugenossenschaft Buchloe schafft bezahlbare Unterkünfte und saniert Anlagen. Warum keine Photovoltaikanlagen installiert werden können.

Die Soziale Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) Buchloe hat gleich zwei Generalversammlungen auf einmal im Hotel Alpenflair abgehalten. Denn die 2020 wegen der Corona-Beschränkungen ausgefallene Versammlung wurde mit der diesjährigen verbunden. Peter Kil, Vorsitzender des Aufsichtsrats, erläuterte die aktuellen Herausforderungen der Genossenschaft, die im Jahr 1949 angesichts der großen Wohnungsnot wegen Krieg und Vertreibung gegründet worden war. „Auch in unserer Zeit besteht ein großer Bedarf an Wohnraum – und ein permanenter Preisdruck am Wohnungsmarkt. Unsere Genossenschaft will bezahlbaren Wohnraum weit unter den Marktpreisen schaffen“, sagte Kil.