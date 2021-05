Sozialstation: Große Fortschritte auf der Baustelle in Buchloe

Voraussichtlich Ende des Jahres werden Einsätze in Buchloe vom neuen Gebäude aus zentral koordiniert. Was das für die Mitarbeiter der Sozialstation bedeutet.

Gute Nachrichten kommen von der Sozialstation Buchloe-Germaringen-Pforzen: Voraussichtlich schon Ende des Jahres können Einsätze in Buchloe vom neuen Dienst- und Verwaltungsgebäude aus zentral koordiniert werden. Vorsitzender Hermann Heiß freut sich außerdem über regionale Unterstützung – gerade in Corona-Zeiten. Das neue Dienstgebäude der Sozialstation an der Eschenlohstraße in Buchloe nähert sich der Fertigstellung. „Schon in der Weihnachtszeit könnte die Sozialstation die Adresse wechseln“, meint Heiß vorsichtig optimistisch.

Das 1,45 Millionen Euro teure Bauprojekt laufe nach Plan

Der zweistöckige Neubau mit Holzfassade und Carport-Anlage entsteht auf einem 2400 Quadratmeter großen Grundstück auf dem ehemaligen Festplatz in Buchloe – die Bauarbeiten laufen nach Plan. Laut Heiß ist das Gebäude inzwischen komplett errichtet. Auch die Spenglerarbeiten seien abgeschlossen. Nun konzentriere man sich auf den Innenausbau. Für das etwa 1,45 Millionen Euro teure Bauprojekt sei bewusst ein Generalunternehmer aus der Region gewählt worden, der alle Vorteile eines festen Ansprechpartners mit sich bringe.

Ziel der Geschäftsführung sei es, die Einsätze der rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin zentral von Buchloe aus zu steuern und dem Personal dabei einen modernen und attraktiven Rückzugsort mit Sanitäranlagen, Umkleiden und Aufenthaltsräumen, Büros, Schulungsräumen und Archiv zu bieten, erklärt Heiß.

Dass der Neubau ermöglicht wurde, hing maßgeblich von einer sechsstelligen Förderungssumme der Bayerischen Landesstiftung sowie vom Entgegenkommen der Stadt Buchloe ab. Aber auch von regionalen Unternehmen habe die Sozialstation große Unterstützung erfahren, die dem Verein gerade in Corona-Zeiten zugutekam.

Bedarf an häuslicher Pflege steigt

„Der Bedarf an häuslicher Pflege steigt stark, und die Kontaktbeschränkungen setzen gerade älteren Menschen zu“, sagt Heiß. Ständig gebe es kurzfristige Dienstplanänderungen und angesichts der Hygienemaßnahmen erhöhe sich der Schutz- und Pflegeaufwand. „Diese Situation bedingt nicht nur einen hohen Organisationsaufwand. Es belastet vor allem unsere Mitarbeiter, die täglich zuverlässig und verantwortungsbewusst rund 400 Patienten versorgen und dabei ihre eigene Gesundheit gefährden“, sagt Heiß.

Deshalb habe sich der Verein besonders über eine 5000-Euro-Spende der Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren gefreut, die im vollen Umfang den Mitarbeitern zugutekommt: Für Gemeinschaftsaktivitäten wie Rückenschule im Fitnessstudio oder Koch- und Präventionskurse, sobald das wieder möglich ist. „Die Sparkasse hat sich extrem ins Zeug gelegt“, sagt Heiß. Vorstandsvorsitzender Tobias Streifiger erklärt, gerade in dieser Pandemiezeit wolle die Sparkasse „mit Stabilität unsere Region unterstützen“.

Im Rahmen der kürzlich eröffneten E-Ladestationen im Sparkassen-Parkhaus Kaufbeuren mit 20 neuen Wallboxen habe der Finanzdienstleister außerdem einen wichtigen Impuls in Sachen Nachhaltigkeit gegeben und den Kontakt zu einem lokalen Stromversorger hergestellt, ergänzt Heiß. „Gemeinsam mit ihm entwickeln wir gerade ein E-Mobilitätskonzept, das sehr vielversprechend aussieht“.

Infos zur Sozialstation Buchloe-Germaringen-Pforzen

1980 als gemeinnütziger Verein gegründet beschäftigt die Sozialstation Buchloe-Germaringen-Pforzen heute rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pflege, Hauswirtschaft und Verwaltung.

gegründet beschäftigt die heute rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pflege, Hauswirtschaft und Verwaltung. Angegliedert an den Caritasverband Augsburg erstreckt sich das Versorgungsgebiet der Sozialstation über 17 Kommunen hinweg – von Osterzell im Süden bis Lamerdingen im Norden und von Waal im Osten bis Eggenthal im Westen. Dabei werden täglich etwa 400 Kunden betreut.

erstreckt sich das Versorgungsgebiet der Sozialstation über hinweg – von Osterzell im Süden bis Lamerdingen im Norden und von Waal im Osten bis Eggenthal im Westen. Dabei werden täglich etwa betreut. Die Einsatzgebiete reichen von ambulanter Kranken- und Altenpflege bis hin zur Familienpflege, Beratung und Hauswirtschaft, zudem wird ein Hausnotruf angeboten.

Damit der Verein auch weiterhin für Patientinnen und Patienten jeden Alters und jeder Konfession Hilfeleistungen anbieten kann, suchen Geschäftsführer Florian Franz und Vorsitzender Hermann Heiß weitere tatkräftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: „Bei uns sind Teilzeitkräfte und Wiedereinsteiger genauso herzlich willkommen wie Vollzeitkräfte“, betont Heiß

