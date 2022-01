Was kommt nach dem Applaus? - Pflegekräfte am Limit

Die Sozialstation in Buchloe zieht um – ein Schritt in die richtige Richtung. Um das Bild der Pflege weiter aufzubessern, muss sich aber noch einiges ändern.

30.01.2022 | Stand: 19:10 Uhr

Menschen stehen auf den Balkonen und klatschen, um symbolischen Beifall zu spenden. Für die Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegesektor und deren unermüdlichen Einsatz im Kampf gegen Corona.

Das war im Sommer 2020. Mittlerweile ist der Applaus verstummt. Was hat sich seitdem tatsächlich getan? „Bei Fridays for Future gehen die Leute auf die Straße und demonstrieren für Umweltschutz, bei der Bahn streiken die Mitarbeiter für mehr Lohn“, sagt Florian Franz, Geschäftsführer der Sozialstation Buchloe-Germaringen-Pforzen. „Und wenn es im Gesundheitswesen um bessere Bedingungen geht, wird geklatscht. Das ist im Endeffekt dann doch recht mager.

Pflegekräfte in Buchloe sind am Rande der Belastbarkeit

Insgesamt 400 Patienten betreuen die 76 Pflegedienst-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Viele arbeiten an der Grenze der Belastbarkeit“, sagt Franz. „Wir mussten auch schon Betreuungsanfragen ablehnen“. Durch die beschlossene Impfpflicht für die Gesundheits- und Pflegebranche spitze sich die Lage weiter zu. Zwar drohe in Buchloe nur sehr wenigen ein Beschäftigungsverbot, aber für den ohnehin gebeutelten Berufssektor sei jeder verlorene Mitarbeiter einer zu viel. „Was passiert mit den Patienten, wenn wir die die Versorgung nicht mehr sicherstellen können?“ Eine Antwort auf diese Frage sei die Politik bislang schuldig geblieben.

Franz könne nicht nachvollziehen, dass die Impfpflicht ausgerechnet diejenigen treffe, die sich bereits täglich testen und in vollen Schutzausrüstung arbeiten. „Wenn Impfpflicht, dann eine allgemeine“. Eine selektive sei nicht verhältnismäßig und das Resultat von mangelnder staatlicher Koordination und purem Aktionismus.

In den neu eingerichteten Büros können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ungestörter arbeiten als noch im alten Gebäude. Bild: Matthias Kleber

Neubau des Sozialstation ist "Schritt in die richtige Richtung"

Aber was tun, um die Pflege nachhaltig zu stärken? Ein Schritt in die richtige Richtung war sicherlich der Umzug der Sozialstation Mitte Januar vom Heideweg in das neue Gebäude am Alten Eisplatz – da sind sich Franz und der stellvertretende Pflegedienstleiter Leonard Zink einig. Auf 400 Quadratmetern bietet der Neubau den Beschäftigten deutlich verbesserte Bedingungen. Knapp 1,5 Millionen Euro hat er gekostet.

„Das alte Gebäude war schlicht nicht mehr zeitgemäß“, sagt Zink. „Jetzt haben wir tolle Sozialräume, Umkleiden, Duschen und auch einen großen Konferenzraum.“ Das werte die gesamte Sozialstation deutlich auf. Auch Franz freut sich über die neuen Möglichkeiten. Jeder habe nun seinen eigenen Arbeitsplatz, an dem es sich nun viel angenehmer und konzentrierter arbeiten ließe. „Vielleicht können wir so auch den ein oder anderen neuen Mitarbeiter gewinnen“, sagt Zink. Der Fachkräftemangel ist weiterhin eines der größten Problem der Pflege.

Der stellvertretende Pflegedienstleiter Leonard Zink möchte mehr jungen Menschen für die Pflege gewinnen. Bild: Matthias Kleber

Das Privatleben ist für junge Menschen besonders wichtig

„Gerade junge Leute achten zunehmend darauf, Arbeit und Privatleben gut miteinander vereinbaren zu können“, sagt Franz. Flexiblere Arbeitszeitmodelle und ein angemessener Freizeitausgleich seien daher elementar, um junge Menschen für den Beruf begeistern zu können. „Für viele steht die Freizeit sogar über dem Gehalt“, ergänzt Zink.

Daneben ist Aufklärungsarbeit besonders wichtig, das weiß der stellvertretende Pflegedienstleiter aus eigener Erfahrung. Viele hätten ein falsches Bild von der Arbeit als Pflegekraft, sagt er. „Wir müssen künftig präsenter auf Jobmessen und auch in den Schulen sein, und den Leuten dabei klarmachen, was unsere Arbeit ausmacht und was sie den Beschäftigten bietet.“ Schließlich gehe es bei dem Beruf „eben nicht nur darum, die Patienten zu waschen“. Vielmehr fordere er von den Betreuenden eine große Menge an Empathie den Patienten gegenüber sowie ein breit gefächertes Fachwissen.

Den neuen Schulungsraum möchte Franz auch Dozenten zur Verfügung stellen. Bild: Matthias Kleber

Angehörige der Patienten müssen sich zukünftig besser auskennen

Dieses Wissen könnte im Schulungsraum der Buchloer Sozialstation auch an Auszubildende und sogar an die Verwandten der Patienten weitergegeben werden. „Angehörigenschulung wird in Zukunft zunehmend wichtiger werden“, prognostiziert Franz. Die Leute daheim seien immer noch der größte Pflegedienst. So wüssten die Angehörigen, was beispielsweise in Notfällen zu tun ist.

„Gewisse grundlegende Kenntnisse schaden sicherlich niemandem“, sagt der Geschäftsführer. Dann müssten die Leute nicht mehr nur klatschen, sondern könnten selbst zuhause mithelfen. „Und vielleicht findet der ein oder andere ja auch Gefallen an der Arbeit.“

