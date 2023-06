Spende macht Regens Wagner in Holzhausen mobil

Regens Wagner Holzhausen erhält vom Förderverein ein neues Fahrzeug. Das erleichtert den Menschen mit Behinderung die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.

11.06.2023 | Stand: 11:34 Uhr

Ein Neufahrzeug für den hauseigenen Fuhrpark von Regens Wagner in Holzhausen hat der Förderverein finanziert. Mittels vielfältiger Spendenprojekte konnten die Anschaffungskosten komplett abgedeckt werden, wie der Vorsitzende der „Freunde und Förderer von Regens Wagner Holzhausen“, Ulrich Hauser, bereits bei der Mitgliederversammlung vermeldet hat (wir berichteten).

Wegen der schlechten Anbindung Holzhausens an den ÖPNV braucht Regens Wagner das Fahrzeug

Im Ambiente des zur Kultur-Location umfunktionierten Gewächshauses ist das Fahrzeug nun von den Vorstandsmitgliedern an Gesamtleiter Matthias Albrecht übergeben worden. Aufgrund der nur mäßigen Anbindung der Ortschaft Holzhausen an das öffentliche Verkehrsnetz, so Albrecht, sei es von hoher Wichtigkeit, Fahrzeuge zur Verfügung zu haben. Sie ermöglichten nicht nur Arzt- und Therapietermine, sondern auch die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben. Daher freue er sich, mit dem Neufahrzeug den Mitarbeitenden und den Klientinnen und Klienten ein Stück mehr Flexibilität bieten zu können.

