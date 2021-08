Spenden von Buchloern für Hochwasser-Opfer im Westen Deutschlands in Rumänien gelandet

Die vielen Spenden, die ein Buchloer gesammelt hat, finden statt im Westen der Republik Abnehmer in Rumänien. Ein Lkw fuhr die Sachspenden hin. So kam es dazu.

04.08.2021 | Stand: 19:19 Uhr

Erst sollten die Spenden in die Hochwasser-Krisengebiete in den Westen Deutschlands gebracht werden. Doch da waren die Lager bereits voll. Jetzt haben Dieter Hafenmair und seine Partnerin Monika Färber nach langer Suche eine geeignete Region gefunden, wohin die Sachspenden aus Buchloe gebracht wurden.

Gebiete in Rumänien auch von Hochwasser betroffen

„Über eine internationale Hilfsorganisation haben wir einen Kontakt in Rumänien erhalten“, berichtet Färber gegenüber unserer Redaktion. Auch dort habe es jüngst heftiges Hochwasser mit schweren Schäden gegeben. „Wir haben also beschlossen, die Waren nach Rumänien zu transportieren, da dort sehr dringend Hilfe benötigt wird“, sagt Färber. Ein Lkw brachte die Hilfsgüter nach Cluj-Napoca, die inoffizielle Hauptstadt der rumänischen Region Transsilvanien. Freiwillige Helfer haben gemeinsam mit dem Handwerkerteam Buchloe den Lkw beladen. Sowohl die VR Bank Augsburg-Ostallgäu als auch die Sparkasse Kaufbeuren haben jeweils 1000 Euro für den Transport nach Osteuropa gespendet. (Lesen Sie auch: Spendenaktion: Für Flutopfer an der Ahr zählt jeder einzelne Euro)

Viele folgten dem Spendenaufruf von Dieter Hafenmair

Vor knapp drei Wochen hatte der Buchloer Dieter Hafenmair gemeinsam mit seiner Partnerin Monika Färber zu Sachspenden aufgerufen, um den Opfern in den Hochwassergebieten im Westen Deutschlands zu helfen. Viele folgten seinem Facebook-Aufruf. So kamen unzählige Spenden zusammen, die einen 17 Meter langen Sattelauflieger füllten. Nun haben sie in Rumänien offenbar dankbare Abnehmer gefunden.

