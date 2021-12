Spiel gegen die Mighty Dogs: Buchloer Piraten holen wichtige Punkte

Mit 6:3 gewinnt der ESV Buchloe gegen die Verfolger aus Schweinfurt. Damit verteidigt die Mannschaft ihren Platz in der oberen Tabellenhäfte.

29.12.2021 | Stand: 15:09 Uhr

Im Rennen um die ersten acht Plätze in der Eishockey-Bayernliga haben die Buchloer Piraten erneut einen wichtigen Sieg geholt. Der ESVB gewann am Dienstagabend verdient gegen den Verfolger aus Schweinfurt. Das Nachholspiel in der heimischen Halle endete mit 6:3 (4:2, 0:0, 2:1).

Damit halten die Buchloer die elftplatzierten Migthy Dogs weiterhin auf Distanz und bauen den Abstand auf den neunten Rang aus.

Der ESV erwischten einen guten Start, da die Piraten zunächst klar tonangebend waren. Doch die ersten Chancen ließen sie allesamt liegen, auch weil der gute Schweinfurter Torhüter Benedict Roßberg schnell auf Betriebstemperatur war.

ERV Schweinfurt geht im Überzahlspiel in Führung

Während die Buchloer Führung schon in der Luft lag, waren es schließlich die Gäste, die im ersten Überzahlspiel durch Kevin Marquardt mit 0:1 in Führung gingen (8. Minute).

Doch die Hausherren drehten die Partie postwendend mit einem Doppelschlag. Nach guter Vorarbeit von Maximilian Schorer traf zunächst Peter Brückner zum 1:1-Ausgleich (10.), ehe der sehr agile Schorer selbst nur zwei Minuten später für den Führungstreffer sorgte (12.). Anschließend blieben die Rot-Weißen spielbestimmend und legten das 3:1 durch Alexander Krafczyk nach (15.).

Wie aus dem Nichts verkürzten die Schweinfurten durch Jonas Manger wieder auf 3:2 (18.). Aber die Freibeuter stellten den alten Abstand noch vor der ersten Pause wieder her: In Überzahl traf Markus Vaitl zum verdienten Pausenstand von 4:2 (20.).

Viele Strafzeiten störten den Spielfluss

Nach dem temporeichen Startdrittel bekamen die Zuschauer im Mittelabschnitt ein eher zerfahrenes Duell zu sehen. Viele Strafzeiten störten den Spielfluss, wobei keiner der beiden Kontrahenten die jeweiligen Überzahlsituationen in Tore ummünzte.

Die Piraten schafften es nicht, die Scheibe an Roßberg vorbeizubringen, obwohl sie eine Minute sogar in doppelter Überzahl agierten. Doch auch die Unterfranken hatten ihre Gelegenheiten, beispielsweise nach 32 Minuten, als ein Buchloer Verteidiger eine freie Scheibe vor dem eigenen Tor gerade noch in höchster Not klären konnte. So blieb der zweite Abschnitt nach dem torreichen ersten Drittel ohne Treffer auf beiden Seiten.

Peter Brückner trifft zum 5:2

Auch der letzte Durchgang begann zunächst eher verhalten. Für etwas Ruhe im ESV-Lager sorgte nach 46 Minuten der fünfte Buchloer Treffer. Ein optimales Zuspiel von Schorer vollendete erneut Peter Brückner zum 5:2.

Ganz geschlagen gaben sich die Schweinfurter allerdings immer noch nicht, vor allem nachdem sie knapp vier Minuten später durch Jamie Akers nochmals auf 5:3 verkürzten. Doch die Hoffnung währte kurz, denn drei Minuten später sorgten die beiden Buchloer Topscorer Michal Petrak und Alexander Krafczyk für die endgültige Entscheidung.

Buchloer Piraten revanchieren sich für Hinspielniederlage

Nach wunderbarer Vorarbeit von Petrak traf Krafczyk mit seinem 21. Saisontor im 21. Spiel zum 6:3-Endstand. Das brachte den Piraten nicht nur die Revanche für die Hinspielniederlage ein, sondern auch die nächsten wichtigen drei Punkte im Kampf um die Aufstiegsrundenplätze.

