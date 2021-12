Piraten plagen Personalsorgen

Kurz vor Weihnachten steht für den ESV Buchloe eine wichtige Partie an: Im Kampf um Platz acht geht es nach Königsbrunn. Doch zwei Spieler fallen wohl aus.

Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen sind die Buchloer Piraten noch mal gefordert. Die Eishockey-Mannschaft spielt am Donnerstag auswärts gegen den EHC Königsbrunn.

Im Kampf um Platz acht, auf dem der ESV aktuell steht, wäre ein Sieg gegen den zehntplatzierten Verfolger enorm wichtig.

Die jüngsten drei Partien gegen Schongau, Peißenberg und Miesbach schlossen die Buchloer mit einer ordentlichen Sechs-Punkte-Ausbeute ab. Doch der Kampf um die ersten acht Plätze spitzt sich in der der Bayernliga immer mehr zu. Zugegeben, die Tabelle ist wegen der vielen Spielabsagen durch Corona und Verlegungen verzerrt. Einige Teams haben schon deutlich mehr Spiele absolviert als andere. Dennoch trennen Amberg (Rang 4) und Königsbrunn (Platz 10) gerade einmal elf Punkte.

Der Kampf um die ersten Tabellelplätze in der Bayernliga spitzt sich zu

Für die Buchloer, die derzeit 33 Punkte auf ihrem Konto haben und noch neun Partien bis zum Ende der Hauptrunde absolvieren müssen, ist das Aufeinandertreffen am Tag vor Heiligabend also entscheidend. Mit einem Sieg könnte die Mannschaft den Abstand zum EHC weiter ausbauen. Etwas mehr unter Zugzwang stehen in diesem Duell aber vermutlich die Pinguine. Schließlich hat der EHC währen der vergangenen sieben Partien nur in Erding (4:1) einen Sieg eingefahren.

Piraten wollen den Abstand zum EHC Königsbrunn weiter ausbauen

Vielleicht haben die Verantwortlichen auch deshalb den relativ jungen Kader nochmals verstärkt, mit dem Verteidiger David Farny (ECDC Memmingen) und dem kürzlich verpflichteten Antti-Jussi Miettinen. Vor allem vom 38-jährige Deutsch-Finnen Miettinen, der die vergangenen Jahre zu den Leistungsträgern in Memmingen gehört hat, verspricht sich der Verein einiges. Auf ihn und den Topscorer Jakub Bitomsky (16 Saisontreffer) muss die Buchloer Abwehr besonders Acht geben.

Vor allem in der Defensive plagen ESV-Trainer Christopher Lerchner vor diesem wichtigen Duell Personalsorgen. Verteidiger Lucas Ruf, der das Heimspiel gegen Miesbach nach einem harten Check vorzeitig beenden musste, wird sehr wahrscheinlich ausfallen. Keine guten Nachrichten gibt es derweil auch von Simon Beslic. In Peißenberg hatte er einen Faustschlag gegen den Kopf abbekommen und musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden.

Personalsorgen plagen den ESVB

„Leider haben die weiteren Untersuchungen keine positiven Nachrichten hervorgebracht“, sagt Florian Warkus, zweiter Vorsitzender des ESV Buchloe. „Momentan müssen wir davon ausgehen, dass Simon im restlichen Saisonverlauf vermutlich nicht mehr zur Verfügung stehen wird.“

