In sechs Tagen nach Berlin - und das auf dem Rad

Buchloer Sportler vom Radfahrverein Adler starten am 26. Juni zur Etappenfahrt in die Hauptstadt. Wie sie sich darauf vorbereiten.

26.06.2022 | Stand: 15:02 Uhr

Eine Gruppe von Rennradlern des Radfahrvereins Adler Buchloe geht auf eine große Etappenfahrt: Die deutsche Hauptstadt Berlin wollen die 13 Sportler in sechs Tagen erreichen.

So bereiten sich die Buchloer Radfehrer vor

Dazu müssen sie eine 1000 Kilometer lange Tour über etwa 7000 Höhenmeter zurücklegen. Bereits seit einigen Wochen führen die Radler lange Fahrten durch, wobei die Kondition und das Fahren in der Gruppe trainiert wird. Die Organisation mit Zwischenstopps in Riedenburg im Altmühltal, Neusorg im Fichtelgebirge, Zwönitz bei Chemnitz, Dresden und Finsterwalde wird vom Dritten Vorsitzenden Wolfgang Rothermel und Josef Greiter durchgeführt.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".

Die landschaftlich schöne Strecke durch das Elbsandstein-Gebirge wurde nach der ersten Tourenbesprechung nachträglich eingebaut. Sie liegt zwar nicht auf dem direkten Weg; aber die 13 Radler wollen sich den Abstecher nicht entgehen lassen und nehmen daher die zusätzlichen Strapazen gerne auf sich.

Der Startschuss fällt in Lindenberg

Am Sonntag, 26. Juni, um 8.30 Uhr wird die Truppe am Vereinsheim in Lindenberg von Bürgermeister Robert Pöschl losgeschickt und bis zur Ankunft in Berlin am Freitag, 1. Juli, vom vereinseigenen Bus begleitet.

Höhepunkt der Tour: eine Teilnahme am Berlinder Stadtrennen "VeloCity Berlin"

Lesen Sie auch

Sommerferien in Buchloe Spiel, Spaß und Sport - das Programm der Ferienfreizeit kommt

Der Samstag soll für eine Tour rund um Berlin genutzt werden und am Sonntag, 3. Juli, startet zum Höhepunkt der Fahrt die Teilnahme am Berliner Stadtrennen „VeloCity Berlin“. Bis zu 12.000 Teilnehmer werden dabei erwartet. Der Rundkurs führt auf abgesperrten Straßen mitten durch Berlin, vorbei an den bekannten Sehenswürdigkeiten, berichtet Organisator Wolfgang Rothermel.