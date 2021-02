Bahnfahrer zwischen Augsburg und Buchloe brauchten Geduld: Am Montagnachmittag kam es zu Verspätungen.

11.01.2021 | Stand: 16:28 Uhr

Update, 16.30 Uhr: Die Störung ist mittlerweile behoben.

Zwischen Augsburg und Buchloe verspäten sich am Montagnachmittag einige Züge. Das berichtet die Deutsche Bahn. Grund sei eine Störung an einem Stellwerk in Inningen. Es kann zu Verspätungen von bis zu dreißig Minuten kommen.