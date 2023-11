Buben und Mädchen bringen Buchloe zum Leuchten

Zu St. Martin haben sich die Kindergärten in Buchloe zusammengetan. Beim Sternenlauf trugen die Buben und Mädchen ihre Laternen durch die Stadt - alle mit demselben Ziel.

"Ich geh' mit meiner Laterne...", hieß es auch heuer wieder beim Martinsumzug in Buchloe. Doch für dieses Jahr hatten sich die städtischen Kindergärten etwas Besonderes überlegt: Ausgehend vom jeweiligen Kindergarten liefen die Buben und Mädchen am Freitagabend mit ihren bunten Laternen los, um sich alle gemeinsam am Ziel, dem Buchloer Gymnasium, zu treffen. Die Gruppen schlängelten sich beim sogenannten Sternenlauf durch die Gennachstadt und brachten die Straßen zum leuchten.

Damit das gelang, waren die kleinen Bastlerinnen und Bastler der Kindergärten Sankt Antonia, Sankt Franziskus sowie die Gennachspatzen und die Storchenkinderin bereits in den Wochen vor St. Martin fleißig am Werk.

Pinsel, Farben, allerlei buntes Bastelpapier und Flips aus Maisstärke - verteilt auf den Basteltischen des Kindergartens Storchenkinder in der Bürgermeister-Förg-Straße: Eifrig malten, klebten und verzierten die Buben und Mädchen ihre Laternen, um diese dann am Freitagabend zu präsentieren. "Beim Basteln war auch Nachhaltigkeit ein wichtiger Faktor", sagt Kita-Leiterin Vera Ziegler. So wurde etwa leeren Milchtüten oder alten Plastikflaschen "neues Leben eingehaucht". Daraus entstanden kleine Eulen, Füchse oder kreative Eigenkreationen, allesamt mit einem runden Zylinder als Körper, in dem am Martinstag eine Kerze brannte.

Teil des Martinsumzugs war auch das zugehörige Laienspiel, sogar mit einem echten Pony, bei dem die jungen Schauspieler in die Rollen der Charaktere der Martinsgeschichte schlüpften. Symbolisch teilte "Sankt Martin" in Buchloe dann seinen Mantel mit einem "Bettler" und zeigte so, wie wichtig es ist, Menschen in Not zu helfen.

Eigentlich hatten die Initiatoren die Idee für den Sternenlauf bereits vergangenen Jahr diskutiert, erinnert sich Tanja Struck. Leiterin des Sankt Antonia Kindergartens. "Das war dann aber zu kurzfristig." Heuer haben dann alle mitgezogen, sagt sie, "und die Kinder freuen sich immer sehr darauf, mit ihren Laternen zu gehen."

Auf ihrem Weg leuchteten übrigens nicht nur die Laternen der jungen Buchloer, sondern auch die die Fenster der Anwohnerinnen und Anwohner. Die Verantwortlichen hatten im Vorhinein darum geben, diese festlich mit Kerzen und Dekoration zu schmücken. Das Seniorenheim ewta, an dem die Kinder am Freitagabend eine Weile innehielten, war festlich illuminiert.

Abschließend wurden am Gymnasium im Buchloer Süden selbstgebackene Martinsgänse verteilt - die durften am Martinstag natürlich nicht fehlen.

