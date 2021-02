Vor etwa einem Jahr wurden um Landsberg mehrere Scheunen angezündet. Die Polizei nimmt zwei Männer fest, die sich nun vor dem Landgericht verantworten müssen.

Von Dominic Wimmer

13.01.2021 | Stand: 17:11 Uhr

Rund ein Jahr nach der größten Brandserie, die es je im Landkreis Landsberg gegeben hat, müssen sich die beiden mutmaßlichen Zündler vor Gericht verantworten. Am gestrigen Mittwoch begann vor dem Landgericht Augsburg der Prozess gegen zwei 25 und 26 Jahre alte Männer. Den beiden wird zur Last gelegt, für eine Serie von Stadelbränden im Landkreis Landsberg verantwortlich zu sein. Von Dezember 2019 bis Januar 2020 wurden zahlreiche Feldscheunen in Brand gesetzt.