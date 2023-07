Stadt Buchloe sammelt ausgediente Schulranzen

Die Stadt Buchloe beteiligt sich an der Aktion "Ranzen her!", die bedürftigen Kindern Schultaschen spendet.

29.06.2023 | Stand: 11:33 Uhr

Die Sommerferien rücken mit großen Schritten näher und gleich danach steht für ABC-Schützen die Einschulung an. Worauf sich die meisten Kinder und Eltern freuen, das bereitet manchen aber auch Sorgen: Die Schulausrüstung von Schulranzen bis Federmäppchen ist teuer – und für einige Familien aus der Region kaum erschwinglich.

Ausgediente Schulranzen können im Buchloer Rathaus abgegeben werden

Deshalb hat die Bildungsinitiative der Lechwerke (LEW) eine Sammelaktion gestartet, die auch die Stadt Buchloe unterstützen möchte. Unter dem Motto „Ranzen her!“ sollen möglichst viele ausgemusterte Schulranzen und Schulrucksäcke gesammelt und an bedürftige Kinder in der Region verteilt werden. „Ich freue mich, dass die Stadt Buchloe den Aspekt der Nachhaltigkeit mit so einem tollen sozialen Projekt unterstützen kann“, wird Buchloes Bürgermeister Robert Pöschl in der Pressemitteilung der Stadt zitiert.

Sie haben eine ausgediente, aber noch gut erhaltene Schultasche zu Hause? An folgenden Donnerstagen – jeweils von 14 bis 18 Uhr – können Schüler und Eltern die Schulranzen und -rucksäcke im Buchloer Rathaus abgeben: 27. Juli, 3., 10., 17., und 24. August. Die Sammelstelle ist im Raum 001.

