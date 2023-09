"Sound Art" allein reicht nicht - Buchloe muss seine Möglichkeiten häufiger ausschöpfen

Dass das Sound Art Festival zum festen Bestandteil in Buchloe wird, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Doch die Stadt bietet noch viel mehr Potenzial.

20.09.2023 | Stand: 17:38 Uhr

Mit dem Sound Art Festival hat das kulturelle Leben in Buchloe vergangenes Jahr neuen Schwung bekommen, der Immlepark wurde zur Bühne für Bands, Künstler und Vereine aus der Region. Die Organisatoren - Jugendbeirat und Kreisjugendring - haben gezeigt, wie es geht, und der große Besucherzulauf machte deutlich: Buchloe will Kultur. Jetzt gilt es für die Stadt, nachzuziehen, die Kulturszene wieder stärker zu vernetzen, und am besten eigene Angebote zu schaffen.

Für die Stadt Buchloe gilt: Eigene Angebote schaffen und etablieren

Laut Plan soll das Sound Art künftig alle zwei Jahre stattfinden. Dieser Rhythmus bietet der Stadt die Möglichkeit, in den Zwischenjahren selbst etwas auf die Beine zu stellen. Heuer hat das mit dem Summer on Ice bereits gut geklappt. Tausende Besucher strömten im Juni zur Eishalle, um zu feiern.

Warum also nicht auch diese Veranstaltung fest ins hiesige Kulturprogramm integrieren? Weiter: Das früher so beliebte Stadtfest ist in der Versenkung verschwunden, eine Renaissance steht aus. Dass Buchloe Potenzial hat, ist unbestritten - nur muss dieses auch genutzt werden, gerne auch mehrmals pro Jahr.

