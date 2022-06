Das waren noch Zeiten: Dicht an dicht saßen die Buchloerinnen und Buchloer beim Stadtfest 2017 an den Biertischen rund um den Rathausplatz und genossen den lauschigen Sommerabend. In den folgenden beiden Jahren gab es ein Fest, bei dem sich die Buchloer Vereine in ihrer ganzen Vielfalt präsentierten – dann kam Corona. In diesem Jahr fällt das beliebte Stadtfest wieder aus.