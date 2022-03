Stadtkapelle Buchloe hilft mit Musik

Stadtkapelle Buchloe spielt zugunsten der Kriegsopfer in der Ukraine und sammelt über 600 Euro.

Musikstück wünschen, spenden, Musikstück genießen – auf diese Art und Weise sammelte die Buchloer Stadtkapelle am Samstagvormittag mit ihrer „Jukebox“ Spenden zur Unterstützung von ukrainischen Kriegsopfern. Auf dem Bauernmarkt und an der Neuen Mitte traten die Musikerinnen und Musiker auf. Rund 600 Euro nahmen sie dabei mit ihrer „Jukebox“ ein. Das Geld wird an die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica überwiesen.

Dirigent Stefan Reggel startete die humanitäre Aktion mit einem „Happy Birthday“ für Trompeter Alex Pavlyukov, gefolgt von „Bruder Jakob“ zum Aufwärmen. Danach ging es – begleitet von stetig wachsendem Zuschauerinteresse, weiter mit „Spirit of ‘69“ oder dem „Bozner Bergsteigermarsch“. Gleichermaßen bunt wie das Publikum waren die Musikwünsche. Sämtliche Spenden wanderten in eine neben der „Jukebox“ aufgebaute kleine Trommel.

Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit ging es weiter zum zweiten Standort an der Neuen Mitte. „Dancing Queen“ und „Sweet Caroline“ waren dort gefragt.

Lob für die Aktion der Musiker

Nach mehr als zwei Stunden Wunschmusik, jeder Menge Begeisterung seitens des Publikums gab es viel Lob für die Musiker und deren Aktion. So kamen am Ende über 600 Euro an Spenden zusammen. Vereinsvorsitzender Jürgen Herrmann sprach daher erfreut von einer „Win-Win-Situation“.