Die Stadtkapelle Buchloe probt wieder in Präsenz. Unsere Autorin war in der ersten Probe nach dem Lockdown zu Gast. So hat sie die Stimmung der Musiker erlebt.

20.06.2021 | Stand: 12:43 Uhr

Nach mehr als sieben Monaten Probe-Lockdown treffen sich die Musiker der Stadtkapelle wieder live. Es sind 30 Musiker gekommen – keine vollständige, aber ausgewogene und spielfähige Besetzung. Dirigent Stefan Reggel betont, wie froh er sei, „dass es wieder los geht nach sieben Monaten“.