Frühlingskonzerte in Buchloe: Ein Wochenende, sieben Orchester

Die Buchloer Stadtkapelle und der Musikverein Frohsinn Lindenberg heißen den Frühling musikalisch willkommen. Am Wochenende laden sie zu drei Konzertabenden.

26.04.2023 | Stand: 11:31 Uhr

Der Musikverein Frohsinn Lindenberg und die Stadtkapelle Buchloe laden zusammen zu einem Wochenende voller Frühjahrskonzerte ein. Den Anfang machen am Freitag, 28. April, um 20 Uhr die Jugendkapelle Buchloe-Lindenberg sowie das Vororchester, der Spielmannszug und die Erwachsenenbläserklasse der Stadtkapelle.

Stadtkapelle Buchloe und Frohsinn Lindenberg spielen Stücke gemeinsam

Am Samstag, 29. April, ab 20 Uhr sind die zwei Blasorchester der beiden Vereine zu hören, die erste Konzerthälfte bestreitet die Musikkapelle aus Lindenberg unter der Leitung von Peter Vogt, dann folgt die Stadtkapelle mit Stefan Reggel. Besonderes Highlight: Die beiden Orchester werden für zwei gemeinsame Stücke zusammen auf der Bühne zu hören sein. Den Abschluss macht am Sonntag, 30. April, um 19 die Buchloer Big Band. Alle Konzerte finden in der Mittelschule in Buchloe statt.

Lesen Sie auch: Seit 65 Jahren bei der Buchloer Stadtkapelle aktiv - das begeistert Ulrich Herkommer an der Musik