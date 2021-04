Das Epitaph ist Abschlussobjekt der Renovierung von Mariä Himmelfahrt in Buchloe. Was das Bild über die Geschichte der Stadt und ihres früheren Pflegers verrät

31.03.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Rechtzeitig zum Osterfest nahmen Buchloes Stadtpfarrer Dieter Zitzler und Kirchenpfleger Karlheinz Nusser das renovierte Kreuzigungsbild in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Empfang. Nun erstrahlt das altehrwürdige Bild in neuem Glanz im südlichen Seitenanbau des Gotteshauses.