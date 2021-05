Stadtradeln: Die Stadt Buchloe ist zum ersten Mal dabei

Buchloe macht heuer erstmals bei der Aktion Stadtradeln mit. Jeder kann und soll mitmachen - wie das geht, erklärt Bürgermeister Robert Pöschl im Stadtrat.

24.05.2021 | Stand: 12:12 Uhr

An der Aktion Stadtradeln beteiligt sich in diesem Jahr erstmals der Landkreis Ostallgäu – und auch die Stadt Buchloe ist mit dabei. „Wir wollten dieses tolle Projekt hier platzieren“, informierte Bürgermeister Robert Pöschl darüber in der jüngsten Sitzung des Stadtrats.

2020 hat Marktoberdorf die Aktion Stadtradeln gewonnen

Ziel ist es, im Zeitraum vom Sonntag, 13. Juni, bis Samstag, 3. Juli, 3. Juli, möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Im vergangenen Jahr wurde Marktoberdorf Sieger in Bayern und kam deutschlandweit auf Platz vier. „Mal schauen, wo wir landen“, meinte Pöschl.

Buchloer können einem Team beitreten oder ein eigenes Team gründen

Beitreten können Interessierte in bestehende Teams – etwa „Offenes Team Buchloe“ – oder man wird selbst Teamkapitän und gründet seine eigene Mannschaft und lädt Freunde, Familie, Kinder, Verein oder Musikkapelle dazu ein. Generell gilt: je mehr Teilnehmer, desto besser.

Eingeladen zum Mitmachen sind alle Buchloerinnen und Buchloer, die hier leben, arbeiten oder zur Schule gehen. „Ich hoffe, dass möglichst viele mitmachen. Auch vor dem Hintergrund des Klimawandels ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen“, sagte Pöschl.

Kilometer-Zählen per App oder manuell

Das Kilometer-Zählen kann manuell erfolgen, besonders einfach ist es mit der kostenlosen Stadtradeln-App. Die Strecken werden dabei ganz einfach per GPS getrackt und die App schreibt die Kilometer dem Team und der Kommune gut.

Zeitgleich zum Stadtradeln findet in Buchloe ein Schulradeln statt, an dem sämtliche Schüler teilnehmen können. Die Buchloer Schulen wurden bereits seitens der Stadt informiert.