Braucht es mehr Transparenz im Stadtrat?

Im Landtag wurde nach Amtsmissbrauch-Vorwürfen ein neues Lobbyregistergesetz beschlossen. Wie steht es auf kommunaler Ebene um Deals und Vetternwirtschaft?

27.08.2021 | Stand: 17:38 Uhr

Lobbyismus, Vetternwirtschaft und Amtsmissbrauch: In den vergangenen Monaten schlug das Thema in Bayern hohe Wellen – Stichwort Maskenaffäre. Darum hat der Bayerische Landtag im Juni ein neues Lobbyregistergesetz beschlossen. Abgeordnete sind dadurch künftig unter anderem dazu verpflichtet, all ihre Einkünfte aus Nebentätigkeiten anzugeben und Unternehmensbeteiligungen bereits ab fünf Prozent offenzulegen. Das soll für mehr Transparenz sorgen. Aber wie ist das auf kommunalpolitischer Ebene? Braucht es auch im Buchloer Stadtrat mehr Transparenz?