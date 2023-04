Der Papierhersteller UPM legt in Schongau eine Papiermaschine still und will über 100 Arbeitsplätze abbauen. Das Werk in Ettringen soll dagegen gestärkt werden.

13.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Schlimme Nachrichten für die Belegschaft an den UPM-Standorten im oberbayerischen Schongau und im österreichischen Steyrermühl – Aufatmen und vorsichtiger Optimismus bei UPM in Ettringen. Weil der Papierhersteller UPM jüngst Sparmaßnahmen angekündigt hat, stehen am Standort Schongau 135 Stellen auf der Kippe. Man plane, die Kapazitäten für ungestrichene Publikationspapiere an eine langfristig profitable Kundennachfrage anzupassen: Die Papiermaschine 6 am Standort Schongau soll dauerhaft stillgelegt und damit bis Ende Juni 2023 165.000 Tonnen weniger Papier produziert werden. Am Standort im österreichischen Steyrermühl wird die Papierherstellung sechs Monate früher als angekündigt geschlossen, die Kapazitätsreduzierung von 320.000 Tonnen Zeitungspapier soll schon zum Ende des zweiten Quartals in diesem Jahr erfolgen und Teilmengen nach Ettringen transferiert werden.

