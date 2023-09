Stephan Gehring ist der neue Leiter der Buchloer Musikschule

Nach dem Abschied von Christiane Eberhard übernimmt Stephan Gehring die pädagogische Leitung der Buchloer Musikschule. Welche Pläne und Ziele er hat.

19.09.2023 | Stand: 17:48 Uhr

Sie sind seit diesem Schuljahr der neue pädagogische Leiter der Buchloer Musikschule, Herr Gehring. Welche Rolle spielt Musik in Ihrem Leben?

Stephan Gehring: Ein begeisterter Musiker war ich schon immer. Angefangen habe ich als Kind ganz klassisch mit der Blockflöte. Später habe ich Trompete und Blasorchesterleitung studiert. Beruflich war ich lange freischaffend, zuletzt bei der Musikschule in Füssen. Ich wohne im Kaltental und dirigiere drei benachbarte Musikvereine und einen Chor. Zudem war ich stellvertretender Bezirksdirigent beim Allgäu-Schwäbischen-Musikbund, dem Robert Pöschl früher vorstand. Als Musikschulleiter ist der Bürgermeister nun wieder mein Vorgesetzter - so schließt sich ein Kreis (lacht).

Sie sind musikalisch also eher in der Blasmusik beheimatet?

Gehring: Absolut. Bisher gab es an der Musikschule keinen Blechbläser-Unterricht. Das möchte ich ändern und Trompete anbieten. Dabei ist mir die Kooperation mit der Stadtkapelle wichtig.

Haben Sie daneben noch weitere Pläne und Ziele?

Gehring: Langfristig möchte ich die Kooperation mit verschiedenen Schulen weiter ausbauen. Mit der Mittelschule etwa arbeiten wir wegen der Räumlichkeiten schon sehr eng zusammen, das strebe ich auch mit der Realschule an. Gerade mit Blick auf die Ganztagsbetreuung ab 2026 wollen wir in allen Häusern präsent sein. Da hier alle Schulformen vertreten sind, sind die Gegebenheiten dafür in Buchloer herrlich.

Da haben Sie sich ja schon einiges vorgenommen. Wie lief denn der Start ins neue Schuljahr?

Gehring: Der Start war super und ich wurde mit offenen Armen empfangen. Ich bin seit 1. September im Job. Davor habe ich zwei Monate lang ein Praktikum bei Christiane Eberhard absolviert (lacht). Diese Vorbereitung ist nun natürlich Gold wert.

