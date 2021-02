Die Sternsinger ziehen wegen Corona nicht durch die Straßen. Aber Spenden für Kinderhilfsprojekte werden dennoch gesammelt – auf unterschiedliche Weise.

03.01.2021 | Stand: 16:48 Uhr

Sie ziehen in ihren farbenfrohen Gewändern von Haus zu Haus, singen Lieder, sagen kleine Gedichte auf, bringen den Segen Gottes in die Häuser – und sammeln Spenden für bedürftige Kinder in der ganzen Welt. So läuft die Sternsingeraktion normalerweise ab. Der Geruch des Weihrauchs hängt noch Stunden später in den Wohnungen. Der Schriftzug C+M+B (Christus mansionem benedicat = Christus segne dieses Haus) an der Tür erinnert das gesamte Jahr an den Besuch.