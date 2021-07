Ein junger Storch fällt aus seinem Nest An der Halde in Buchloe (Ostallgäu). Anwohner finden das Tier - die Polizei lässt sich anschließend etwas einfallen.

14.07.2021 | Stand: 12:55 Uhr

Ein Jungstorch ist am Dienstagabend in Buchloe (Ostallgäu) aus seinem Nest gefallen. Anwohner an der Straße An der Halde entdeckten den zeternden Vogel und riefen die Buchloer Polizei.

Feuerwehr rückt mit Drehleiter an

Die Beamten verständigten daraufhin einen Vogelkundler aus Lindenberg. Er fing das Tier vorsichtig mit einer Decke ein. Die Feuerwehr Buchloe rückte zudem mit einer Drehleiter an. Die Kameraden setzten den Jungstorch zurück in sein Nest.

