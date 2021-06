Straßenfestival in Jengen: Was am Wochenende geboten ist

Mit dem „Streetfood Festival“ am Samstag endet eine Aktionswoche in Jengen. Dabei sollen sich Menschen mit und ohne Behinderungen näher kommen.

24.06.2021 | Stand: 17:50 Uhr

Miteinander füreinander: Unter der Schirmherrschaft des Landkreises Ostallgäu, der OBA (Offene Behindertenarbeit) und des Kreisjugendringes findet seit Montag, 21. Juni, eine Aktionswoche statt, diese läuft noch bis Samstag, 26. Juni. Unter der Federführung des Bürgervereins Jengen organisieren viele Helfer für diese Aktion ein „Streetfood Festival“ in der Ostallgäuer Gemeinde.

Menschen mit Behinderung zeigen ihr Können

Bei dem Festival am Samstag, 26. Juni, werden von 11 bis 17 Uhr folgende Veranstaltungen angeboten: Im Schulhof: Gehörlose, Taubstumme, Rollstuhlfahrer Demonstrationen; Kinderspielplatz am Kirchplatz und am Dorfbrunnen: Essen to Go, Kaffee und Kuchen, Waffeln mit Eis. Für Getränke ist natürlich auch gesorgt. Die Jakob-Neubrand-Straße ist deshalb bis zur VR Bank für den Kraftfahrzeug-Verkehr gesperrt.

Vereine aus Jengen helfen mit

Aus der Gemeinde Jengen sind fünf Vereine an dem Streetfood Festival aktiv beteiligt – der Bürgerverein, die Gennachspatzen, der FC Jengen sowie die Musikvereine aus Jengen und Weicht. Gemeinsamer Wunsch der veranstaltenden Organisationen ist es, dass möglich viele Bürger mitmachen und vorbeischauen.