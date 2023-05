Street-Food-Festival in Buchloe heute gestartet: Das ist an den 15 Trucks geboten

Von Freitag (12. Mai) bis Sonntag können sich Buchloer durch Spezialitäten aus der ganzen Welt probieren. Samstagnachmittag sogar bei freien Eintritt.

12.05.2023 | Stand: 17:18 Uhr

Heute geht es los: Zum zweiten Mal macht das „Schlemmerfest“ in Buchloe station, nachdem es 2022 ein voller Erfolg war. Ab dem heutigen Freitag, 12. Mai, bis Sonntag, 14. Mai, werden an 15 Essensständen auf dem Schrannenplatz Speisen angeboten.

Öffnungszeiten des „Schlemmerfests“: Am Freitag von 16 Uhr bis circa 22 Uhr, am Samstag von 11.30 Uhr bis circa 22 Uhr, am Sonntag von 11.30 Uhr bis circa 20 Uhr.

Dafür werden unterschiedliche Gerichte aus aller Welt gebrutzelt, gekocht und gebacken. Unter anderem spanische Churros, amerikanische Corn Dogs, ungarische Langos, diverse Burgervarianten und Bubble Waffeln. An jedem Stand gibt es Probierportionen. Diese sind kleiner und kosten maximal vier Euro. „Wir wollten, dass man sich auch für unter 20 Euro durch die vielen Gerichte probieren kann“, sagt Eric Simanowski. Er ist Geschäftsführer der Eventagentur „Xclusive Events“, die das Festival veranstaltet.

Freier Eintritt am Samstag bis 16 Uhr

Der Eintritt kostet wieder drei Euro, wobei ein Euro direkt in einen Getränkegutschein umgewandelt wird. Kinder unter zwölf Jahren müssen keinen Eintritt bezahlen und am Samstag ist der Eintritt bis 16 Uhr frei. Der Beitrag muss nur einmal gezahlt werden und gilt dann für das gesamte Wochenende. Wie im vergangenen Jahr auch, gibt es wieder eine Spendenaktion. Wer will, kann seinen Getränkegutschein, den er beim Einlass erhält, spenden.

Spenden für Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei

Das Geld soll dieses Mal Opfern des Erdbebens in der Türkei und in Syrien helfen. Rucksäcke, die größer als DIN A4 sind, dürfen aus Sicherheitsgründen übrigens nicht mit aufs Gelände genommen werden.

Musikalisches Programm und Spaß für Kinder

Für die musikalische Untermalung sorgt am Freitag DJ Simme mit Hits aus den 1990er und 2000er Jahren. Am Samstag spielt die dreiköpfige Band Aerbe aus Augsburg ab 17 Uhr auf der Bühne. Für die Kinder gibt es in der Kids Area eine Hüpfburg und Seifenblasen. Am Sonntag ist Familientag, dann werden beim Kinderschminken die Gesichter der jungen Besucherinnen und Besucher zu Fabelwesen verziert. Auch an diesem Tag gibt es Live-Musik auf der Bühne: Ex-Kandidaten der Fernsehsendung „The Voice of Germany“ aus Augsburg treten auf.