Streetfood Festival in Buchloe: Besucher probieren Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern

Ein Streetfood Festival feiert am Schrannenplatz in Buchloe Premiere. Besucher konnten unter anderem Spezialitäten aus Sizilien und Sri Lanka kosten.

09.05.2022 | Stand: 07:33 Uhr

Premiere in Buchloe: Zum ersten Mal wurde am Schrannenplatz ein Streetfood Festival veranstaltet. Im Fokus standen verschiedene spannende kulinarische Spezialitäten, die an über einem Dutzend Food Trucks verkauft wurden. Als Höhepunkte bezeichnete der externe Veranstalter frische Pasta, sizilianische Arancini und Köstlichkeiten aus Sri Lanka.

Auch andere Speisen – darunter Bubble Waffles, Baked Coconut Balls, Burger und Hähnchen Hörnchen – konnten an den bunt dekorierten Sitzmöglichkeiten genossen werden. Geduldig warteten die Besucher auf Sucuk, Lokma Spieße oder Lángos. Auch vegetarische und vegane Angebote fehlten nicht.

Streetfood Festival in Buchloe: Für Unentschlossene gibt es einen Sonder-Deal

Für die Unentschlossenen gab es einen Sonder-Deal: Für maximal vier Euro erhielt man an bei jedem Stand eine Probierportion. Getränke gab es an der Bar oder frisch gemixt vom deutschen und bayrischen Cocktailmeister Ercan Cicek in seinem Truck.

Doch nicht nur die Food Trucks zauberten ein zufriedenes Lächeln auf die Gesichter der Besucher. Als weitere Attraktion war Livemusik von Diaz geboten, für Kinder war der Aufbau einer Hüpfburg und eines Trampolins geplant.

Gitarren- und Partymusik beim Streetfoodfestival in Buchloe

Der Sonntag als Mutter- und Familientag wurde akustisch von Gitarrenmusik untermalt, abends gab es Partymusik. So genossen die verschiedenen Altersgruppen das erste Streetfood Festival in Buchloe.

30 bis 40 solcher Events organisiert der externe Veranstalter jährlich in Süddeutschland. Für drei Euro Eintritt bekamen die Besucher einen Stempel auf den Handrücken und konnten damit das ganze Wochenende über das Festgelände betreten. Der Eintrittspreis enthielt neben einem Getränkegutschein auch eine Spende für die Ukraine. Gegen weitere Spenden wurden zudem Kekse, Kinderschminken oder Luftballons in den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb angeboten.

