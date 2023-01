Männer streiten sich um Turnschuhe - Buchloer zieht Messer

Zwei Männer streiten sich auf offener Straße in Buchloe um ein paar Turnschuhe - und beginnen zu raufen. Auf einmal zieht einer der beiden ein Messer.

27.01.2023 | Stand: 15:02 Uhr

Ein Streit am Bahnhof in Buchloe wäre beinahe am Donnerstagnachmittag eskaliert - ein Zeuge verhinderte offenbar Schlimmeres. Ein 29-Jähriger aus Buchloe und ein 30-Jähriger aus Landsberg waren laut Polizei auf offener Straße aneinandergeraten. Die beiden stritten sich um ein Paar Turnschuhe.

Auf einmal zog der Buchloer während der Rauferei auf dem Bahnhofsvorplatz ein Messer. Daraufhin rief ein Zeuge die Polizei. Die Beamten zeigten die beiden Streithähne wegen gegenseitiger Körperverletzung an, den 29-Jährigen zudem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Nach Angaben der Polizei unterliegen feststehende Messer mit einer Klingenlänge von mehr als zwölf Zentimeter sowie Einhandmesser dem Verbot des Führens von Waffen. Laut Paragraph 42a Waffengesetz (WaffG) dürfen Menschen in Deutschland solche Messer ohne guten Grund nicht dabei haben.

