Mitbewohner verletzen sich gegenseitig wegen Ruhestörung

Zwei Mitbewohner einer Gemeinschaftsunterkunft haben sich gestritten, weil einer alkoholisiert Lärm gemacht hat. Nach dem Streit waren Beide verletzt.

16.02.2022 | Stand: 13:10 Uhr

Zwei Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft haben sich am Dienstagmorgen bei einem Streit gegenseitig verletzt. Ein Mann wurde zur versorgung anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilt. (Lesen Sie auch: Security-Mitarbeiter findet Waffe in Asylbewerberheim)

Ein 25-jähriger Bewohner hat am Dienstagmorgen betrunken Lärm gemacht. Einem 24-jährigen Mitbewohner passte das nicht und er stellte den Alkoholisierten zur Rede, teilt die Polizei mit. Daraufhin kam es zu einem Gerangel, bei dem beide Personen verletzt wurden. Der Aggressor wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Lesen Sie auch: Arbeitsunfall in Pfronten - Hand wird in eine Drehmaschine gezogen

Lesen Sie auch