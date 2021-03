Streitendes Liebespaar: Frau stürzt im Unterallgäu vom Dach

Weil ihr Freund sie aus der Wohnung wirft, will eine 20-Jährige über das Dach wieder einsteigen. Dabei stürzt sich ab. Warum es zwei Happy Ends gibt.

22.03.2021 | Stand: 12:43 Uhr

Ein Streit zwischen einem Pärchen hat im Dienstbereich der Polizeiinspektion Bad Wörishofen hat am Sonntagabend zu einem Kletterunfall mit Happy End in zweierlei Hinsicht geführt.

Ein 25-Jähriger und eine 20-Jährige gerieten alkoholisiert in Streit, weshalb der Mann die Frau aus dem Haus warf und von ihrer Mutter abholen lassen wollte. Die betrunkene junge Frau wollte laut Polizei aber über das Dach wieder in die Wohnung einsteigen. Dabei rutschte sie aus und stürzte zwei bis drei Meter vom Dach. Glücklicherweise landete sie rücklings in einer mit Wasser gefüllten Grube und wurde deshalb nur leichtverletzt. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Im Ermittlungsergebnis der Polizei hielten die Beamten fest, dass der 25-Jährige und die 20-Jährige infolge des Unfalls derart schockiert, aber auch glücklich über den glimpflichen Ausgang waren, dass der Streit zwischen ihnen sofort beigelegt war und beide wieder versöhnt sowie vereint sind.

