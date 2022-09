Wenn Geldbeutel und Natur flohlocken - ein Kommentar

Deutschland steckt in einer Energiekrise. Wie können Buchloerinnen und Buchloer dabei helfen, aus der Misere herauszukommen?

05.09.2022 | Stand: 18:26 Uhr

Die Stromanbieter schlagen Alarm, die Kosten explodieren, Bundeskanzler Olaf Scholz sprach jüngst gar von einer „historischen Herausforderung“, die Deutschland zu bewältigen habe.

Was also tun, um aus der Strom-Misere herauszukommen? Die Antwort der Regierung: ein umfassendes Maßnahmenpaket, ein Konvolut an neuen Regelungen. Dunkle Schaufenster, Kirchtürme, die nicht mehr beleuchtet werden, und abgestellte Brunnenanlagen. All das ist wichtig und richtig. Nur darf es da nicht enden.

Stromsparen in Buchloe - Jeder Einzelne muss sich hinterfragen

Für jeden Einzelnen gilt es, sich zu hinterfragen: Muss der Fernseher nachts wirklich im Standby-Modus sein? Reicht beim nächsten Einkauf vielleicht auch das Fahrrad und das Auto bleibt in der Garage? Oft sind es Kleinigkeiten, die in ihrer Summe viel bewegen können. Und ganz egal, ob gerade Krise ist oder nicht: Über mehr Sparsamkeit freut sich nicht nur der eigene Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.

