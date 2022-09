Die Energiekrise trifft Deutschland mit voller Wucht. Bundesweit gelten seit September neue Stromsparregeln. Was sich dadurch in Buchloe ändert – und was nicht.

05.09.2022 | Stand: 18:20 Uhr

Ab 22 Uhr wird es dunkel in der Buchloer Innenstadt. Denn seit 1. September gelten deutschlandweit neue Regeln zum Energiesparen. Das hat auch in der Gennachstadt Konsequenzen – wie zum Beispiel in den Schaufenstern der Geschäfte.

