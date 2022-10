Sturmflaute bei den Piraten - Buchloe trifft das Tor nicht

Harmloser ESV Buchloe beißt sich an Mammuts die Zähne aus: 0:4-Heimniederlage in der Bayernliga gegen Schongau.

23.10.2022 | Stand: 16:00 Uhr

Wer keine Tore schießt, der kann auch keine Punkte holen. Mit dieser simplen Weisheit sahen sich am Freitagabend auch die Buchloer Piraten im Heimspiel gegen die Mammuts aus Schongau konfrontiert. Denn die Freibeuter bissen sich über 60 Minuten an der gut sortierten Gäste-Defensive schlichtweg die Zähne aus und blieben am Ende komplett ohne eigenen Torerfolg. Letztlich verlor Buchloe daher auch verdient mit 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) und kassierte so die nächste Heimniederlage in der Eishockey-Bayernliga.

Erstes Drittel augeglichen

Mit dem Startdrittel war ESV-Coach Christopher Lerchner eigentlich noch recht zufrieden gewesen. In dem machten es seine Schützlinge auch noch ganz ordentlich. Hinten standen sie meist gut und ließ gegen die stark in die Saison gestarteten Gäste nicht all zu viel Gefährliches zu. In der Offensive verpasste der ESV es aber, selbst in Führung zu gehen – auch bei drei Überzahlmöglichkeiten.

Schongau defensiv sicher

Insgesamt sahen die rund 250 Zuschauer ein relativ ausgeglichenes und umkämpftes erstes Drittel, das schließlich einigermaßen leistungsgerecht torlos in die Pause ging. Aus dieser kamen die Schongauer dann etwas aktiver heraus und belohnten sich schnell mit dem Führungstreffer durch Marius Klein (23.). „Schongau hat im zweiten Drittel gezeigt, warum sie derzeit zu den Top-Mannschaften in der Liga zählen“, analysierte Lerchner. Vor allem defensiv ließ die extrem stabile und kompakte Mammuts-Abwehr kaum etwas zu, was auch Gäste-Coach Rainer Höfler lobend hervorhob.

Dem ESV fehlen die Mittel

Über 60 Minuten war dies vermutlich auch der Schlüssel zum Erfolg, denn die Buchloer blieben in der Vorwärtsbewegung im gegnerischen Drittel und vor allem vor dem gegnerischen Tor einfach zu harmlos. „Hier haben uns – so ehrlich muss man sein – einfach die Mittel gefehlt“, erklärte Lerchner, der nun immer überlegenere Schongauer sah. „Je länger das Spiel dauerte, desto weniger lief bei uns zusammen“, so die ernüchternde Bilanz des ESV-Coaches. Dass die Mammuts nach 35 Minuten durch Willy Knebel auch noch auf 2:0 erhöhten, machte das Ganze für den Schlussabschnitt zudem nicht leichter.

Neue Reihen, altes Problem

„Bei einem 0:2 gegen eine solche Truppe zurückzukommen ist natürlich enorm schwierig“, meinte Lerchner, der mit dieser Einschätzung recht behalten sollte. Denn auch die Umstellung der Reihen änderte am Spielgeschehen im letzten Durchgang nichts mehr. Die ESV-Offensive blieb an diesem Abend einfach zu brav, als dass der Vorsprung der EAS nochmals ernsthaft in Gefahr geraten sollte. Und so brachte ein Empty-Net-Tor von Marius Klein dreieinhalb Minuten vor dem Ende die endgültige Entscheidung. Dass Willy Knebel in der Schlussminute sogar noch das 4:0 glückte, war da auch schon fast egal.

Alles in allem konnten die Piraten gegen den Tabellenzweiten nur ein Drittel lang wirklich überzeugen, was unter dem Strich einfach zu wenig ist, um zu punkten. „Nach dem soliden Start schaffen wir es zur Zeit einfach nicht, ein Spiel mal in unsere Richtung zu lenken“, so das Fazit Lerchners nach der Partie seiner Piraten. Diese bleiben durch die vierte Niederlage im fünften Spiel mit Rang zwölf auch weiter im Tabellenkeller der Bayernliga stecken, während die Schongauer nach dem fünften Sieg im sechsten Spiel auf Tabellenrang zwei kletterten.