Summer On Ice: Buchloe feiert 2023 zwei Tage lang

Vorbereitungen für das Fest, das am 10. und 11. Juni stattfindet, laufen. "Summer On Ice" lautet das Motto.

05.05.2023 | Stand: 07:28 Uhr

„Summer On Ice“ lautet das Motto eines zweitägigen Festes, das die Stadt Buchloe am 10. und 11. Juni auf die Beine stellt. Laut Bürgermeister Robert Pöschl werden sich daran knapp 30 Vereine und etwa sieben Gewerbetreibende beteiligen. In der jüngsten Sitzung des Stadtrats nannte er konkretere Details zur Planung.

„Summer On Ice“ 2023 in Buchloe: Die "Muckasäck" spielen am Samstagabend

„Summer On Ice“ soll ein Fest „von Bürgern für Bürger“ werden, sagte Pöschl. Es findet auf dem Platz vor dem Buchloer Eisstadion statt. Neben Infoständen, wo sich die Vereine präsentieren, gebe es ein buntes Kinderprogramm sowie eine Bühne für diverse Auftritte.

Ganz im Zeichen der Musik stehe der Samstagabend. In der Eishalle treten dann verschiedene Bands und Kapellen auf; Höhepunkt soll das Gastspiel der Stimmungsband „Muckasäck“ werden. Um 2 Uhr ist Schluss mit Lustig. „Damit geht die Veranstaltung mit dem Allgäuer Festsiegel konform“, so Pöschl.

Am Sonntag geht es mit buntem Programm weiter

Am Sonntag, 11. Juni, geht es im Freien mit einem bunten Programm weiter, das dem des Samstags ähneln werde. Gegen 18 Uhr endet die Veranstaltung. „Wir bieten damit ein Format, wo alle zusammen kommen und die Vielfalt Buchloes präsentieren können“, ist Pöschl überzeugt.

Seitens der Stadt ist Carina Santjohanser verantwortlich für die Organisation. Sie betont: „Mir war wichtig, das Festival, so weit es möglich ist, regional zu gestalten, frei nach dem Motto: Buchloer für Buchloer.“ (kah)

Karten für den Samstagabend gibt es ab sofort im Rathaus Buchloe (Stadtkasse) und bei Tabak Waldmann in der Bahnhofsstraße.

