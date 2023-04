Wenn der Vater mit den Kindern auf dem Fußballplatz steht

Beim SV Erpfting spielen drei Endharts zusammen in der zweiten Fußball-Mannschaft - und feiern gemeinsam einen 2:0-Erfolg.

08.04.2023 | Stand: 05:03 Uhr

Wenn der Vater mit Sohn und Tochter Fußball spielt, ist das erst einmal nichts Besonderes. Außer die drei treten in einem offiziellen Punktspiel des Bayerischen Fußball Verbands (BFV) gemeinsam an. So geschehen am vergangenen Spieltag beim SV Erpfting II, der 2:0 gewann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.