Zu den Taten in Wiedergeltingen und Bad Wörishofen liegen neue Erkenntnisse der Polizei vor. Einer der mutmaßlichen Täter gesteht – der andere schweigt vorerst.

Von Alf Geiger

07.04.2021 | Stand: 16:28 Uhr

Wenn selbst hart gesottene Ermittler und Staatsanwälte vom Anblick eines Opfers eines Tötungsdelikts massiv geschockt sind, dann sagt das viel über die Grausamkeit des Verbrechens aus. In den vergangenen Wochen ereigneten sich gleich zwei schreckliche Bluttaten in der Region: In Wiedergeltingen erstach Mitte März ein 50-Jähriger einen 51-jährigen Italiener.