Tankstelle in Buchloe versorgt sich jetzt selbst mit Strom

Die Aral an der Landsberger Straße in Buchloe hat nach Umbau wieder regulär geöffnet. Auf dem Dach befindet sich nun eine Fotovoltaikanlage.

03.08.2022 | Stand: 04:30 Uhr

Nach dem Umbau ist die Aral-Tankstelle in der Landsberger Straße in Buchloe jetzt wieder ohne Einschränkungen geöffnet. Eine eigene Fotovoltaikanlage liefert künftig einen Teil des benötigten Stroms direkt und regenerativ vom Dach der Tankstelle, der Rest wird in das lokale Stromnetz eingespeist. Neu gestaltet wurden auch der Shop, die Außenflächen und Stellplätze. Das Familienunternehmen Präg betreibt ein Netz von 115 Tankstellen, berät in Energiefragen und engagiert sich für Technologieoffenheit und alternative Kraftstoffe.

Anlage erzeugt rund 15 Megawattstunden Strom jährlich

Die Anlage erzeugt rund 15 Megawattstunden Strom jährlich. Gut 60 Prozent davon verbraucht die Tankstelle selbst. „So sparen wir jährlich 6,5 Tonnen CO2 ein“, erläutert Klaus-Rüdiger Bischoff, Geschäftsführer bei Präg. Um diese Menge zu kompensieren, müsste man alternativ fast 300 Bäume pflanzen.

Schnellader für Elektrofahrzeuge

„Aktuell denken wir zudem darüber nach, diese und 13 weitere Tankstellen zusätzlich mit einem Schnellader für Elektrofahrzeuge auszustatten. In Buchloe könnte man dann direkt den Sonnenstrom vom Dach laden.“ Der Energiedienstleister Präg setzt sich in verschiedenen Bereichen für die Energiewende ein. Auch Energieaudits bis hin zur Klimaneutralstellung für Firmen deckt das Kemptener Unternehmen ab. „Die Energiewende kann am besten realisiert werden, wenn wir technologieoffen bleiben und verschiedenen Alternativen eine Chance lassen. Deshalb engagieren wir uns auch für klimaneutrale Kraftstoffe, die sogenannten E-Fuels“, sagt Bischoff.