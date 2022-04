Tausende strömen zum Ostermarkt in Buchloe

Massen von Besuchern genießen das Flanieren durch die Stände zwischen Buchloer Bahnhof und Rathaus. Ansturm auf Bücherbasar des Freundeskreises des Gymnasiums.

18.04.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Fast drei Jahre lang musste der Ostermarkt in Buchloe wegen Corona ausfallen. Doch die Zwangspause seit 2019 hat der Beliebtheit der Traditionsveranstaltung keinen Abbruch getan – ganz im Gegenteil. Am Montag strömten Tausende von Besuchern an den Verkaufsständen und -wagen vorbei, die sich vom Bahnhof bis zum Rathaus erstreckten. Weit über 100 Fieranten sorgten für ein reichhaltiges Angebot an Waren. Das galt auch für die Verpflegungsstände, vor denen sich gerade zur Mittagszeit lange Schlangen bildeten. Bei schönen und angenehm warmen Frühlingswetter gab es auf der Bahnhofsstraße oft kein Durchkommen mehr, die Außengastronomie entlang der Marktstrecke war ebenfalls stark gefragt, und auch die zahlreichen Geschäfte, die am Marktmontag geöffnet hatten, waren gut besucht. Maskenpflicht und Abstandsregeln waren für die meisten Besucher kein Thema mehr. Dafür genossen sie in vollen Zügen das unbeschwerte Einkaufen, Flanieren und Plauschen. „Alles voll!“, sagte eine Süßwaren-Händlerin aus dem Unterallgäu zufrieden.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.