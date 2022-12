Der Föhn offenbart Blick auf die Alpen - und bringt Tauwetter nach Buchloe

Wie sieht es 2022 mit weißer Weihnacht in Buchloe aus? Der warme Föhn sorgt laut Deutschem Wetterdienst für Plusgrade in den kommenden Tagen.

22.12.2022 | Stand: 14:35 Uhr

Einen wunderbaren Blick auf die Alpen verschaffte den hiesigen Spaziergängern am gestrigen Donnerstag der warme Föhn – und sorgte zudem für Tauwetter. Von der Kirche St. Georg und Wendelin in Lindenberg aus waren die Berge am Horizont gut zu erkennen.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".

Föhn in Buchloe sorgt für wunderbare Aussicht

Zwischen den Wolken über dem Pfarrdorf spitzte immer wieder auch die Sonne hindurch. In den kommenden Tagen sollen sich die Temperaturen laut Deutschem Wetterdienst weiterhin über dem Gefrierpunkt bewegen. Die Aussichten für eine weiße Weihnacht stehen hierzulande also eher schlecht.

Lesen Sie auch: Lebensmittel aus dem Müll geholt - Gericht bestraft Buchloer Rentnerin fürs „Containern“