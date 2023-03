Die ewigen Zweiten landen diesmal auf Platz eins

Insgesamt 14 Stockschützen-Mannschaft tragen Stadtmeisterschaft in Buchloe aus. Das sind die Ergebnisse.

14.03.2023 | Stand: 17:36 Uhr

14 Mannschaften haben an der Stadtmeisterschaft im Eisstocksport in Buchloe teilgenommen. Die Sportlerinnen und Sportler traten aus verschiedenen Vereinen oder als Privatpersonen an. Viele Mannschaften nehmen traditionell schon seit Jahren teil. Es beteiligen sich aber auch immer wieder Spieler und Spielerinnen, die zum ersten Mal einen Eisstock in der Hand halten.

Wettkampfleiter Robert Happ und Bürgermeister Robert Pöschl ehrten die Sieger des Wettbewerbs. Die zweitplatzierte Mannschaft des vergangenen Jahres holte sich heuer zum ersten Mal den Wanderpokal.

Stadtmeisterschaft im Stockschießen in Buchloe - Die Ergebnisse: