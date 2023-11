Buchloer teapoint bekommt schwäbischen Integrationspreis

Weil der Treffpunkt schon seit zehn Jahren viel in Sachen Integration leistet, hat die Regierung von Schwaben den teapoint Buchloe nun ausgezeichnet.

Der wöchentliche Treffpunkt teapoint Buchloe wurde mit dem Integrationspreis der Regierung von Schwaben ausgezeichnet. Die Verleihung, an der Vertreter des Treffpunkts teilnahmen, fand in Augsburg im Rokokosaal der Regierung statt. Der teapoint Buchloe trifft sich seit zehn Jahren wöchentlich im evangelischen Gemeindehaus in Buchloe. Er hat sich laut Landratsamt als fester Bestandteil der Integrationslandschaft im Ostallgäu etabliert.

Teapoint in Buchloe ist "fester Bestandteil der Integrationslandschaft"

Initiiert wurde der Treffpunkt 2013 vom Freundeskreis Asyl Buchloe als offener Treff für alle zugewanderten Menschen, ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sowie weitere Interessierte. Seitdem stehen die Mitwirkenden des Helferkreises und die Asylkoordination der Stadt Buchloe jeden Dienstag von 17.15 bis 19.15 Uhr zur Unterstützung bereit. Neben dem Beisammensein mit Kaffee, Tee und Kuchen, Gesellschaftsspielen und Gesprächen wird den Zugewanderten dort beispielsweise beim Ausfüllen von Anträgen, bei Bewerbungen und der Wohnungssuche geholfen.

Schwäbischer Integrationspreis für Buchloer teapoint

Im Rahmen des Projekts „Aktion Integration“ vergibt die Regierung von Schwaben jährlich Preise, um gelungene Beispiele von Integrationsarbeit zu würdigen. In diesem Jahr wurde der teapoint in Buchloe vom Landratsamt Ostallgäu dafür vorgeschlagen.

Bei Interesse am Mitwirken beim teapoint Buchloe steht die Asylkoordinatorin der Stadt Buchloe Johanna Stedele unter der Mail-Adresse asylkoordinationbuchloe@gmail.com für Fragen zur Verfügung. (pm)

