Anwohner fordern Tempo 30 - doch der Verkehrsausschuss lehnt ab

Obwohl 70 Anwohner Tempo 30 für die Münchener Straße in Buchloe fordern, lehnt der Verkehrsausschuss das ab. Und führt diese Gründe an.

24.11.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Waren es im April noch 36 Anlieger, die Tempo 30 für die Münchener Straße zwischen dem Kreisverkehr an der Landsberger Straße und der Egon-Dittmann-Straße beantragten, sind es inzwischen 70. Trotzdem: Auch den erneuten Anlauf zur Temporeduzierung lehnten sieben Stadträte in der Sitzung des Verkehrsausschusses ab, nur zwei waren dafür. Somit dürfen die Fahrzeuge auf dem rund 800 Meter langen Streckenabschnitt auch in Zukunft mit 50 Sachen durchrauschen.

