Ausverkaufte Premiere - Die "Verhexte Hex'" verzaubert das Publikum im Luitpoldsaal

Der Theaterverein Asch-Leeder-Seestall zeigt die Geschichte der Dofhexe Buckl-Walli. Wegen des großen Zuspruchs ist das Stück noch einmal zu sehen.

21.03.2023 | Stand: 12:31 Uhr

Einen heiteren Abend bescherten die neun Spielerinnen und Spieler des Theatervereins Asch-Leeder-Seestall dem Publikum. Zu sehen war der Schwank „Verhexte Hex“ von Ralph Wallner. Dass die Premiere ausverkauft war, macht deutlich: Das Theaterinteresse ist groß.

Ausverkaufte Premiere der "Verhexten Hex'" im Luitpoldsaal

In der Geschichte dreht sich alles um die Dorfhexe Buckl-Walli, die mit ihrem Zauber allerhand Probleme lösen soll – angefangen bei gesundheitlichen Leiden bis zu Heirats- und Geldsorgen. Spielerin Hildegard Schwarzfischer hätte keine bessere Rolle für ihr Comeback auf die Bühne bekommen können. Schon zu Beginn hatte sie das Publikum schnell für sich gewonnen.

Die Dorfhexe Buck-Walli soll mit ihrem Zauber die Probleme der Menschen lösen

Den Weg zu ihr in den Wald zur Lösung ihres Heiratsproblems suchen die arme Burgl (Elisabeth Frieß) und der Bürgermeister-Sohn Lorenz, gespielt von Alexander Schaupp, der zum ersten Mal auf der Theaterbühne stand. Auch der arme Kartoffelbauer Kilian (Wilhelm Bollmann) benötigt ihre Hilfe, um seine finanzielle Lage zu verbessern. Aber nicht alle sympathisieren mit der Hexe.

Nicht alle sind der Hexe wohlgesonnen

Gar hinderlich ist sie für das Vorhaben des Pfarrers Johannes (Anton Weinholzner) und des Bürgermeisters Bichlbauer (Patrick Rabl), die das Dorf zu einem Wallfahrtsort machen wollen. Das lustige Duo der beiden Nachbarinnen Moserin (Luise Frieß) und Kauerin (Anne Kustermann) wird vielen der Zuschauerinnen und Zuschauer im Gedächtnis bleiben. Die beiden versuchen zum Beispiel, mit dem Besen zu fliegen, was in einer urkomischen Choreografie endet.

Wann das Stück zu sehen ist und wo es Karten gibt

Mit vielen Details und Effekten wurde die Bühne im Luitpoldsaal ausgestaltet. Wie die Buckl-Walli alles zu einem guten Ende bringen will, ist noch einmal am kommenden Wochenende zu sehen: am Freitag und am Samstag um 20 Uhr, am Sonntag um 19 Uhr. Karten können täglich von 18 bis 19.30 Uhr bei Doris Wiedemann unter 08243/9935170 reserviert werden.

