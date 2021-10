In der Sitzung gibt es gute Nachrichten, Lob, aber auch kritische Anmerkungen

Die Themen bei der jüngsten Stadtratsitzung waren vielfältig. Die Teilnehmenden beratschlagten unter anderem über diese Punkte:





Luftfilteranlagen: Den Auftrag für rund 60 mobile Luftfilteranlagen für die Buchloer Grundschulen, für die Kindertagesstätten St. Antonia sowie St. Georg und Wendelin in Lindenberg sowie für den Hort und die Mittagsbetreuung hat am 5. Oktober der Stadtrat in nicht-öffentlicher Sitzung vergeben. Die Firma Trotec GmbH aus Heinsberg (bei Köln) hat den Zuschlag zum Angebotspreis von knapp 241 700 Euro erhalten, informierte Bürgermeister Robert Pöschl in der jüngsten Sitzung. Die geschätzten Kosten lagen bei 220 000 Euro. Der Freistaat gibt einen Zuschuss in Höhe von knapp 50 Prozent. Die Firma Trotec übernimmt auch die Wartung der Geräte für drei Jahre – zum Preis von knapp 47 800 Euro. Geliefert werden sollen die Luftreiniger in dieser Woche, wie VG-Kämmerer Peter Martin auf Nachfrage der Redaktion informiert. Auch in Buchloer Klassenzimmern stehen künftig Luftfilteranlagen. Bild: Hauke-Christian Dittrich dpa

Herbstmarkt: „Der Herbstmarkt ist sehr gut angekommen. Ich habe viel Lob von Bürgern gehört“, berichtete Michaela Schilling (UBI) und dankte der Stadt für den Mut, dass sie die Veranstaltung organisiert hat. „Das war eine „Teamleistung von Verwaltung, Grundstückseigentümern und Gewerbeverein“, erwiderte Pöschl. Etwa 7500 Besucherinnen und Besucher seien über den Tag verteilt über den Markt in der Neuen Mitte geschlendert.

Bushaltestelle: Sebastian Schweighofer (CSU) berichtete, dass es an einer der beiden Bushaltestellen an der Kemptener Straße in Lindenberg immer wieder zu gefährlichen Situationen komme. „Die Kinder toben dort, und es gibt keine Abtrennung zur viel befahrenen Staatsstraße“, gab er einen Hinweis von Bürgern weiter.