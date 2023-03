Die Therme im Lockdown

Das Großbad in Bad Wörishofen muss erneut coronabedingt schließen. Wie es nunweitergeht, sagt Inhaber Jörg Wund. Auch andere Betriebe aus dem Gesundheits- und Freizeitsektor leiden

20.03.2023 | Stand: 08:30 Uhr

Zum zweiten Mal in diesem Jahr muss die Therme Bad Wörishofen in der Corona-Krise schließen. Das Großbad „fing gerade an, sich zu erholen, und jetzt bricht unser Geschäft ein zweites Mal auf Null runter“, sagt Inhaber Jörg Wund. Er rechnet mit einem Millionen-Defizit und nennt Zahlen.

